​Спецпосланник ООН: Переговоры по Йемену начнутся максимум через две недели

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Переговоры по Йемену начнутся не позднее, чем через две недели. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил специальный посланник ООН по Йемену Исмаил ульд Шейх Ахмед.

По его словам, диалог будет вестись между правительством Йемена и мятежниками без участия "внешних сторон", в том числе Саудовской Аравии.

"Речь идет, возможно, о паре недель. Это максимум. Мы надеемся, что через две недели мы сможем начать эти переговоры", - сказал эмиссар. Он сообщил, что изначально предлагал проводить встречи в Омане, однако, когда прозвучали мнения против этого, выдвинул в качестве альтернативного варианта Женеву.