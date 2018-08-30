Спецпосланник ООН назвал число террористов в Идлибе

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В сирийском Идлибе сконцентрировано порядка 10 тысяч боевиков террористических группировок "Джебхат Ан-Нусра" и "Аль-Каида".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"В Идлибе находится, и это факт, который мы должны принять, исключительно большая концентрация иностранных боевиков и исключительно большое количество боевиков "Ан-Нусры" и "Аль-Каиды"… Никто не отрицает, что это террористы, что признано ООН. По оценкам, численность "Аль-Каиды" или "Ан-Нусры", или как они хотят себя называть, составляет примерно 10 тысяч человек. Плюс семьи", - сказал он.

Он добавил, что в Идлибе также находится порядка 2,9 миллиона человек мирного населения.

"Поэтому не будет оправдания любому использованию тяжелого вооружения в густонаселенных районах для борьбы с террористами", - подчеркнул спецпосланник.