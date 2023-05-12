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Спецпосланник КНР начнет турне в рамках урегулирования украинского конфликта

Спецпосланник КНР начнет турне в рамках урегулирования украинского конфликта Спецпредставитель Китая Ли Хуэй отправится 15 мая в Россию, Германию, Польшу, Украину и во Францию для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса.
Другие страны
12 мая 2023 г. 11:55
Спецпосланник КНР начнет турне в рамках урегулирования украинского конфликта

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй отправится 15 мая в Россию, Германию, Польшу, Украину и во Францию для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"15 мая спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй отправится на Украину, в Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса с каждой из указанных сторон", - сообщил он на брифинге.

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Версия на английском языке China to send its special envoy to Ukraine, Russia

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