Спецпосланник КНР начнет турне в рамках урегулирования украинского конфликта

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй отправится 15 мая в Россию, Германию, Польшу, Украину и во Францию для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса.

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй отправится 15 мая в Россию, Германию, Польшу, Украину и во Францию для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"15 мая спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй отправится на Украину, в Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса с каждой из указанных сторон", - сообщил он на брифинге.