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Спецпосланник Келлог: Трамп хочет завершить войну в Украине "как можно скорее"

Спецпосланник Келлог: Трамп хочет завершить войну в Украине "как можно скорее" Избранный президент США Дональд Трамп хочет завершить войну в Украине "как можно скорее".
Другие страны
9 января 2025 г. 05:22
Спецпосланник Келлог: Трамп хочет завершить войну в Украине как можно скорее

Избранный президент США Дональд Трамп хочет завершить войну в Украине "как можно скорее".

Как передает Report, об этом заявил спецпосланник по Украине в администрации Трампа Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

"Он хочет покончить с этим как можно быстрее. <...> Думаю, он сможет сделать это в ближайшей перспективе. Я действительно очень верю в его способность добиться такого положения, когда эта война действительно закончится", - отметил он.

Келлог подчеркнул, что завершение конфликта в Украине важно для национальной безопасности США, Европы и всего мира.

При этом Келлог добавил, что Трамп "не пытается уступить что-то Путину или русским". "На самом деле он пытается спасти Украину и сохранить их суверенитет, и он собирается убедиться, что это будет справедливо и честно", - утверждает Келлог.

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Версия на азербайджанском языке Xüsusi nümayəndə: Tramp Ukraynadakı münaqişəni mümkün qədər tez bitirmək istəyir

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