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Спецпосланник генсека ООН считает сложным вопрос о санкциях против Сирии

Спецпосланник генсека ООН считает сложным вопрос о санкциях против Сирии Вопрос о санкциях, введенных ранее против Сирии, является сложным, но ООН уделит ему внимание.
Другие страны
24 января 2025 г. 17:59
Спецпосланник генсека ООН считает сложным вопрос о санкциях против Сирии

Вопрос о санкциях, введенных ранее против Сирии, является сложным, но ООН уделит ему внимание.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил катарскому телеканалу Al Jazeera спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.

"Вопрос о санкциях [против Сирии] - это сложный вопрос, требующий времени. Но я обещаю, что ООН уделит внимание этому вопросу", - отметил он.

Педерсен выразил надежду на то, что "благодаря советам друзей и ООН [в Сирии] удастся избежать ошибок". "Ошибки могут случиться, но мы извлечем из этого пользу", - добавил он. Эмиссар ООН напомнил, что лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа пообещал объединить различные вооруженные группировки в единую армию.

Педерсен уже дважды посещал Дамаск после смены власти в Сирии - в декабре 2024 года и в январе текущего года.

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Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibinin xüsusi nümayəndəsi Suriyaya qarşı sanksiyalar məsələsini mürəkkəb hesab edir

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