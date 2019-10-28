Спецпосланник генсека ООН по Сирии встретится с главами МИД России, Турции и Ирана

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен встретится в Женеве с министрами иностранных дел России, Турции и Ирана во вторник, накануне начала работы Конституционного комитета Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в понедельник на пресс-конференции.

"Во вторник вечером я встречусь с министрами иностранных дел Турции, Ирана и России, - сказал Педерсен. - Сегодня утром я провел встречу с посланниками Европейского союза, а в пятницу встречался с представителями так называемой "малой группы" - США, Великобритании, Франции, Германии, Иордании, Египта и Садовской Аравии". Эмиссар ООН позитивно оценил поддержку с их стороны деятельности ООН и будущей работе Конституционного комитета.

Официальная церемония в связи с началом работы комитета состоится в женевском Дворце Наций в полдень 30 октября.