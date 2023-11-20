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Спецпосланник ЕС по санкциям совершит очередной визит в Казахстан

Спецпосланник ЕС по санкциям совершит очередной визит в Казахстан Специальный посланник Евросоюза (ЕС) по санкциям Дэвид О'Салливан совершит второй за семь месяцев визит в Казахстан.
Другие страны
20 ноября 2023 г. 14:34
Спецпосланник ЕС по санкциям совершит очередной визит в Казахстан

Специальный посланник Евросоюза (ЕС) по санкциям Дэвид О'Салливан совершит второй за семь месяцев визит в Казахстан.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявили в представительстве ЕС в понедельник.

"28 ноября 2023 года международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан совершит официальный визит в Казахстан, в ходе которого запланирован ряд встреч с казахстанскими официальными лицами", - сообщили в представительстве.

Напомним, предыдущий визит О'Салливана в Казахстан состоялся в апреле.

Еврокомиссия учредила должность международного спецпосланника ЕС по санкциям с целью обеспечить непрерывное обсуждение на высоком уровне с третьими странами во избежание уклонения или обхода ограничительных мер, введенных в отношении России с начала войны в Украине.

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