Спецпосланник ЕС по санкциям совершит очередной визит в Казахстан

Специальный посланник Евросоюза (ЕС) по санкциям Дэвид О'Салливан совершит второй за семь месяцев визит в Казахстан.

Специальный посланник Евросоюза (ЕС) по санкциям Дэвид О'Салливан совершит второй за семь месяцев визит в Казахстан.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявили в представительстве ЕС в понедельник.

"28 ноября 2023 года международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан совершит официальный визит в Казахстан, в ходе которого запланирован ряд встреч с казахстанскими официальными лицами", - сообщили в представительстве.

Напомним, предыдущий визит О'Салливана в Казахстан состоялся в апреле.

Еврокомиссия учредила должность международного спецпосланника ЕС по санкциям с целью обеспечить непрерывное обсуждение на высоком уровне с третьими странами во избежание уклонения или обхода ограничительных мер, введенных в отношении России с начала войны в Украине.