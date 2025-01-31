Спецпосланник ЕС: Евросоюз пока не планирует санкций против Росатома

Европейский союз пока не обсуждает введение санкций против Росатома.

Европейский союз пока не обсуждает введение санкций против Росатома.

Как передает Report, об этом заявил спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О"Салливан в интервью казахстанскому телеканалу Silkway.

"На данный момент эта компания (Росатом) не является частью наших санкций. Я не могу исключить этого в будущем, хотя на данный момент нет обсуждений по этому вопросу. Это полностью решение правительства Казахстана, с кем они заключат соглашение о строительстве атомной электростанции", - сказал он, отвечая на вопрос о включении Росатома в шорт-лист потенциальных поставщиков ядерных технологий для строительства АЭС в Казахстане.

По его словам, Евросоюз планирует включить в 16-й пакет санкций против России 50 товарных кодов.