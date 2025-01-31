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Спецпосланник ЕС: Евросоюз пока не планирует санкций против Росатома

Спецпосланник ЕС: Евросоюз пока не планирует санкций против Росатома Европейский союз пока не обсуждает введение санкций против Росатома.
Другие страны
31 января 2025 г. 20:06
Спецпосланник ЕС: Евросоюз пока не планирует санкций против Росатома

Европейский союз пока не обсуждает введение санкций против Росатома.

Как передает Report, об этом заявил спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О"Салливан в интервью казахстанскому телеканалу Silkway.

"На данный момент эта компания (Росатом) не является частью наших санкций. Я не могу исключить этого в будущем, хотя на данный момент нет обсуждений по этому вопросу. Это полностью решение правительства Казахстана, с кем они заключат соглашение о строительстве атомной электростанции", - сказал он, отвечая на вопрос о включении Росатома в шорт-лист потенциальных поставщиков ядерных технологий для строительства АЭС в Казахстане.

По его словам, Евросоюз планирует включить в 16-й пакет санкций против России 50 товарных кодов.

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Версия на английском языке EU special envoy says sanctions against Rosatom not on union's agenda right now

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