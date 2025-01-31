Спецпосланник ЕС: Евросоюз пока не планирует санкций против Росатома

Европейский союз пока не обсуждает введение санкций против Росатома.
Как передает Report, об этом заявил спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О"Салливан в интервью казахстанскому телеканалу Silkway.
"На данный момент эта компания (Росатом) не является частью наших санкций. Я не могу исключить этого в будущем, хотя на данный момент нет обсуждений по этому вопросу. Это полностью решение правительства Казахстана, с кем они заключат соглашение о строительстве атомной электростанции", - сказал он, отвечая на вопрос о включении Росатома в шорт-лист потенциальных поставщиков ядерных технологий для строительства АЭС в Казахстане.
По его словам, Евросоюз планирует включить в 16-й пакет санкций против России 50 товарных кодов.