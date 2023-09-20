Спецпосланник Байдена и вице-председатель КНР обсудили борьбу с глобальным потеплением

Спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с вице-председателем Китая Хань Чжэном двусторонние усилия, направленные на борьбу с глобальным потеплением и предстоящую 28-ю К

Спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с вице-председателем Китая Хань Чжэном двусторонние усилия, направленные на борьбу с глобальным потеплением и предстоящую 28-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28 пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря – ред.).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

"Стороны обсудили чрезвычайную важность двусторонних и многосторонних усилий, направленных на борьбу с климатическим кризисом, а также содействие успешному проведению COP-28. Спецпосланник Керри вновь отметил, что важно удержать глобальное потепление в рамках 1,5 градуса Цельсия, и что это требует масштабных действий со стороны США и КНР", - говорится в заявлении. На встрече с вице-председателем Керри также призвал Пекин "ускорить декарбонизацию и сократить выбросы таких суперзагрязнителей, как метан".

Ранее Хань Чжэн встретился в Нью-Йорке с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Они обсудили конфликт на Украине, Тайвань и КНДР, а также подтвердили стремление к поддержанию открытых линий коммуникации. Госдепартамент назвал переговоры двух чиновников откровенными и конструктивными.