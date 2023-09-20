О нас

Спецпосланник Байдена и вице-председатель КНР обсудили борьбу с глобальным потеплением

Спецпосланник Байдена и вице-председатель КНР обсудили борьбу с глобальным потеплением Спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с вице-председателем Китая Хань Чжэном двусторонние усилия, направленные на борьбу с глобальным потеплением и предстоящую 28-ю К
Другие страны
20 сентября 2023 г. 03:34
Спецпосланник Байдена и вице-председатель КНР обсудили борьбу с глобальным потеплением

Спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с вице-председателем Китая Хань Чжэном двусторонние усилия, направленные на борьбу с глобальным потеплением и предстоящую 28-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28 пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря – ред.).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

"Стороны обсудили чрезвычайную важность двусторонних и многосторонних усилий, направленных на борьбу с климатическим кризисом, а также содействие успешному проведению COP-28. Спецпосланник Керри вновь отметил, что важно удержать глобальное потепление в рамках 1,5 градуса Цельсия, и что это требует масштабных действий со стороны США и КНР", - говорится в заявлении. На встрече с вице-председателем Керри также призвал Пекин "ускорить декарбонизацию и сократить выбросы таких суперзагрязнителей, как метан".

Ранее Хань Чжэн встретился в Нью-Йорке с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Они обсудили конфликт на Украине, Тайвань и КНДР, а также подтвердили стремление к поддержанию открытых линий коммуникации. Госдепартамент назвал переговоры двух чиновников откровенными и конструктивными.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US Special Presidential Envoy for Climate Kerry meets with China Vice President Han Zheng
Версия на азербайджанском языке Baydenin xüsusi elçisi və Çin sədrinin müavini qlobal istiləşmə ilə mübarizəni müzakirə ediblər

Другие новости из категории

Президент Казахстана: Глобальные проблемы не решить без всеобъемлющей реформы СБ ООН
Президент Казахстана: Глобальные проблемы не решить без всеобъемлющей реформы СБ ООН
20 сентября 2023 г. 04:23
Раиси: США должны определиться в отношении дальнейшей судьбы ядерной сделки
Раиси: США должны определиться в отношении дальнейшей судьбы ядерной сделки
20 сентября 2023 г. 04:18
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8
20 сентября 2023 г. 03:11
Нидерланды сообщили о планах увеличить оборонный бюджет в 2024 году до 21,4 млрд евро
Нидерланды сообщили о планах увеличить оборонный бюджет в 2024 году до 21,4 млрд евро
20 сентября 2023 г. 02:02
Таиланд будет облагать подоходным налогом иностранные доходы всех резидентов
Таиланд будет облагать подоходным налогом иностранные доходы всех резидентов
19 сентября 2023 г. 20:25
Посла Польши вызвали в МВД Германии в связи с визовым скандалом
Посла Польши вызвали в МВД Германии в связи с визовым скандалом
19 сентября 2023 г. 20:12
СМИ: Великобритания может стать ассоциированным членом Евросоюза
СМИ: Великобритания может стать ассоциированным членом Евросоюза
19 сентября 2023 г. 19:16
Байден выступил за реформы Совбеза ООН
Байден выступил за реформы Совбеза ООН
19 сентября 2023 г. 18:58
Байден прибыл на Генассамблею ООН
Байден прибыл на Генассамблею ООН
19 сентября 2023 г. 18:45
В ООН заявили о движении мира к великому расколу
В ООН заявили о движении мира к великому расколу
19 сентября 2023 г. 18:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi