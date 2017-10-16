Спецоперация в Киркуке: Иракские военные взяли под контроль военную базу

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Иракские правительственные силы без боя взяли под контроль военную базу К1, расположенную в провинции Киркук. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News Arabia

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, правительственные силы контролируют "значительную часть провинции Киркук". Указывается также, что до сих пор не было отмечено никаких вооруженных столкновений между иракскими войсками и курдскими военизированными отрядами "пешмерга", дислоцированными в провинции.

В субботу премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади на заседании правительственного Совета безопасности заявил, что контроль над спорными территориями (между Ираком и Иракским Курдистаном) будет осуществляться совместно федеральными и местными силами под руководством центральных властей в Багдаде.