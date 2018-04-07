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    Спецоперация проходит в районе атаки в Мюнстере - ВИДЕО

    Полиция может разыскивать еще двоих нападавших

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В районе наезда грузовика на толпу людей в центре немецкого Мюнстере проходит спецопреация.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, водитель, протаранивший людей, после инцидент покончил с собой.

    По данным прессы, полиция может разыскивать еще двоих нападавших. По информации других СМИ, угроза в районе ЧП локализована. Информация уточняется.

    Согласно последней информации, в результате атаки погибли по меньшей мере 3 человека, еще десятки пострадали. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

    Атака расценивается местной полицией как теракт.

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