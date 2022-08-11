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Спецназ ВС Турции нейтрализовал 8 террористов на севере Сирии

Спецназ ВС Турции нейтрализовал 8 террористов на севере Сирии Министерство национальной обороны Турции сообщило в среду о нейтрализации восьми боевиков сирийского крыла террористической организации РКК.
Другие страны
11 августа 2022 г. 06:53
Спецназ ВС Турции нейтрализовал 8 террористов на севере Сирии

Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации восьми боевиков сирийского крыла террористической организации РКК.

Как передает Report, по данным ведомства, боевики PKK/YPG пытались совершить нападение на территории зон проведения антитеррористических операций "Щит Евфрата" и "Источник мира", но были выявлены и уничтожены бойцами спецназа.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.

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Версия на азербайджанском языке Suriyada hücum hazırlığında olan 8 terrorçu məhv edilib

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