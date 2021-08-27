О нас
Report Georgia
Аудио новости

Спецназ талибов вошел на территорию аэропорта Кабула

Спецназ талибов вошел на территорию аэропорта Кабула Бойцы спецназа радикального движения "Талибан" вошли на территорию международного аэропорта Кабула.
Другие страны
27 августа 2021 г. 23:39
Спецназ талибов вошел на территорию аэропорта Кабула

Бойцы спецназа радикального движения "Талибан" вошли на территорию международного аэропорта Кабула.

Как передает Report, об этом сообщает "Sputnik Афганистан" со ссылкой на издание Herat Times.

По информации издания, полномочия по обеспечению безопасности в большей части аэропорта афганской столицы передали талибам.

Ранее стало известно, что число погибших в результате взрывов в Кабуле 26 августа почти достигло 200. Среди них есть афганские граждане, как минимум 13 граждан США, а также двое взрослых британцев и один ребенок подданного Соединенного Королевства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Taliban”ın xüsusi təyinatlıları Kabil aeroportuna daxil olub

Самое важное

Азербайджанские миротворцы вернулись на родину
ФотоАзербайджанские миротворцы вернулись на родину
27 августа 2021 г. 18:06
Токио-2020: Азербайджанская паралимпийка завоевала золото
ФотоТокио-2020: Азербайджанская паралимпийка завоевала золото
27 августа 2021 г. 11:57
Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву
Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву
26 августа 2021 г. 17:53
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
26 августа 2021 г. 12:46
Мехрибан Алиева – первый вице-президент страны-победительницы
Мехрибан Алиева – первый вице-президент страны-победительницы
26 августа 2021 г. 11:00
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
26 августа 2021 г. 10:16
Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой
Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой
26 августа 2021 г. 00:00
В Кяльбаджар и Губадлы назначены военные прокуроры
В Кяльбаджар и Губадлы назначены военные прокуроры
25 августа 2021 г. 16:43
Президент Азербайджана подписал распоряжение об обеспечении жильем героев Отечественной войны
Президент Азербайджана подписал распоряжение об обеспечении жильем героев Отечественной войны
25 августа 2021 г. 14:35
В Азербайджане запущена услуга онлайн-очереди на третью дозу вакцины
В Азербайджане запущена услуга онлайн-очереди на третью дозу вакцины
25 августа 2021 г. 12:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi