Спецназ талибов вошел на территорию аэропорта Кабула

Бойцы спецназа радикального движения "Талибан" вошли на территорию международного аэропорта Кабула.

Бойцы спецназа радикального движения "Талибан" вошли на территорию международного аэропорта Кабула.

Как передает Report, об этом сообщает "Sputnik Афганистан" со ссылкой на издание Herat Times.

По информации издания, полномочия по обеспечению безопасности в большей части аэропорта афганской столицы передали талибам.

Ранее стало известно, что число погибших в результате взрывов в Кабуле 26 августа почти достигло 200. Среди них есть афганские граждане, как минимум 13 граждан США, а также двое взрослых британцев и один ребенок подданного Соединенного Королевства.