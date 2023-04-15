Спецназ Судана заявил о взятии под контроль аэропорта в Эль-Фашере и двух военных авиабаз

Силы быстрого реагирования Судана установили контроль над международным аэропортом Эль-Фашера на западе страны и двумя военными авиабазами, которые расположены в городах Мерове и Джебель-Аулия.

Силы быстрого реагирования Судана установили контроль над международным аэропортом Эль-Фашера на западе страны и двумя военными авиабазами, которые расположены в городах Мерове и Джебель-Аулия.

Как передает Report, об этом они написали в Twitter.

"Силы быстрого реагирования расширяют свой контроль над рядом военных объектов в Эль-Фашере, к которым относятся корпус связи, медицинский корпус, а также местный аэропорт", - сказано в сообщении.

Спецназ Судана также опубликовал фотографии бойцов подразделения на фоне военной техники, которая, по утверждению представителей сил, дислоцирована на авиабазах в городах Мерове и Джебель-Аулия.

Ранее Силы быстрого реагирования Судана заявили в Twitter, что им сдался батальон Вооруженных сил Египта на военной авиабазе Мероэ на севере страны.

До этого стало известно, что во время столкновений между суданской армией и Силами быстрого реагирования в аэропорту Хартума был уничтожен принадлежащий Организации Объединенных Наций самолет.