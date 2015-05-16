Спецназ США уничтожил на востоке Сирии главаря ИГ и захватил его жену

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Подразделение войск спецназначения США в ходе проведенной прошлой ночью операции на востоке Сирии уничтожили одного из главарей экстремистской группировки "Исламское государство" Абу ас- Сайяфа. Его жена захвачена в плен. Об этом сообщил в субботу глава Пентагона Эштон Картер, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его словам, целью спецоперации, которая была проведена с санкции президента Барака Обамы, был захват ас-Сайяфа. Он оказал сопротивление американским спецназовцам и был убит.