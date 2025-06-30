Спецназ Сомали уничтожил 37 боевиков в ходе антитеррористического рейда

Подразделения сил специального назначения "Данаб" Сомали ликвидировали 37 боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" в ходе рейда в районе Макокаха близ порта Кисмайо на юге страны.

Подразделения сил специального назначения "Данаб" Сомали ликвидировали 37 боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" в ходе рейда в районе Макокаха близ порта Кисмайо на юге страны.

Как передает Report , об этом сообщил портал Somali Guardian.

Во время операции были взорваны подземные бункеры, которые террористы использовали в качестве укрытий в первую очередь для своих главарей. По данным сомалийской разведки, преступники готовили акции с целью дестабилизации обстановки в стране. Изъяты несколько грузовиков со взрывчаткой.

За последнее время, отмечает портал, правительство Сомали значительно активизировало боевые действия против террористов. Ранее в нынешнем году президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд обещал вести "тотальную войну" против "Аш-Шабаб". Национальную армию поддерживают местные ополченцы, войска Африканского союза.