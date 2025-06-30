О нас

Спецназ Сомали уничтожил 37 боевиков в ходе антитеррористического рейда

Спецназ Сомали уничтожил 37 боевиков в ходе антитеррористического рейда Подразделения сил специального назначения "Данаб" Сомали ликвидировали 37 боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" в ходе рейда в районе Макокаха близ порта Кисмайо на юге страны.
Другие страны
30 июня 2025 г. 01:12
Спецназ Сомали уничтожил 37 боевиков в ходе антитеррористического рейда

Подразделения сил специального назначения "Данаб" Сомали ликвидировали 37 боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" в ходе рейда в районе Макокаха близ порта Кисмайо на юге страны.

Как передает Report, об этом сообщил портал Somali Guardian.

Во время операции были взорваны подземные бункеры, которые террористы использовали в качестве укрытий в первую очередь для своих главарей. По данным сомалийской разведки, преступники готовили акции с целью дестабилизации обстановки в стране. Изъяты несколько грузовиков со взрывчаткой.

За последнее время, отмечает портал, правительство Сомали значительно активизировало боевые действия против террористов. Ранее в нынешнем году президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд обещал вести "тотальную войну" против "Аш-Шабаб". Национальную армию поддерживают местные ополченцы, войска Африканского союза.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Somali xüsusi təyinatlıları antiterror əməliyyatında 37 yaraqlını öldürüb

Самое читаемое

НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
24 июня 2025 г. 17:11
Премьер Британии: Усиление НАТО важно в ситуации международной нестабильности
Премьер Британии: Усиление НАТО важно в ситуации международной нестабильности
25 июня 2025 г. 14:07
Зеленский обсудил с лидерами государств Е5 и Рютте укрепление украинской ПВО
Зеленский обсудил с лидерами государств Е5 и Рютте укрепление украинской ПВО
25 июня 2025 г. 23:13
В ЦАР погибли 29 учеников в результате давки после взрыва трансформатора
В ЦАР погибли 29 учеников в результате давки после взрыва трансформатора
26 июня 2025 г. 17:27
Завтра в регионах Азербайджана ожидается до 37° тепла
Завтра в регионах Азербайджана ожидается до 37° тепла
27 июня 2025 г. 12:47
Айгюн Аттар: В России начался государственный терророр против нерусских народов
Айгюн Аттар: В России начался государственный терророр против нерусских народов
28 июня 2025 г. 23:18
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
23 июня 2025 г. 23:53
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
24 июня 2025 г. 12:28
Государственное рекламное агентство выбирает аудитора
Государственное рекламное агентство выбирает аудитора
25 июня 2025 г. 09:43
По случаю Дня вооруженных сил в Париже почтили память азербайджанских героев
По случаю Дня вооруженных сил в Париже почтили память азербайджанских героев
25 июня 2025 г. 14:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi