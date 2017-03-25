Спецкоординатор ООН заявил, что Израиль не выполнил требования резолюций Совбеза организации

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов заявил, что власти Израиля не выполнили требования, зафиксированные в резолюции СБ ООН по поселениям.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, по его словам, ООН считает любую поселенческую деятельность со стороны Израиля незаконной, которая противоречит нормам международного права и мешает установлению мира.

Спецкоординатор в ходе заседания СБ ООН также отметил, что своими действиями Израиль показывает очевидные намерения продолжить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях.