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Спецкомитет Конгресса США вызвал Трампа для дачи показаний о штурме Капитолия

Спецкомитет Конгресса США вызвал Трампа для дачи показаний о штурме Капитолия Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, проводящий расследование штурма Капитолия 6 января 2021 года, направил бывшему американскому президенту Дональду Трампу повестку с требованием передать документы и ответить на вопросы законодателей
Другие страны
22 октября 2022 г. 06:53
Спецкомитет Конгресса США вызвал Трампа для дачи показаний о штурме Капитолия

Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, проводящий расследование штурма Капитолия 6 января 2021 года, направил бывшему американскому президенту Дональду Трампу повестку с требованием передать документы и ответить на вопросы законодателей относительно этих событий.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Washington Post.

Повестку Трампу направил председатель комитета Бенни Томпсон (демократ от штата Миссисипи). Законодатели требуют, чтобы Трамп предоставил им соответствующие документы к 4 ноября, а также явился для дачи показаний 14 ноября.

Отказ выполнить требование законодателей явиться по повестке считается в США проявлением неуважения к Конгрессу. Это может повлечь за собой предъявление обвинений. Ранее бывшим помощникам Трампа уже предъявили обвинения за отказ выполнить требования комитета. Им может грозить тюремное заключение на срок до года, а также штраф.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Konqresinin xüsusi komitəsi Trampa ifadə vermək üçün çağırış vərəqəsi təqdim edib

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