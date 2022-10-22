Спецкомитет Конгресса США вызвал Трампа для дачи показаний о штурме Капитолия

Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, проводящий расследование штурма Капитолия 6 января 2021 года, направил бывшему американскому президенту Дональду Трампу повестку с требованием передать документы и ответить на вопросы законодателей

Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, проводящий расследование штурма Капитолия 6 января 2021 года, направил бывшему американскому президенту Дональду Трампу повестку с требованием передать документы и ответить на вопросы законодателей относительно этих событий.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Washington Post .

Повестку Трампу направил председатель комитета Бенни Томпсон (демократ от штата Миссисипи). Законодатели требуют, чтобы Трамп предоставил им соответствующие документы к 4 ноября, а также явился для дачи показаний 14 ноября.

Отказ выполнить требование законодателей явиться по повестке считается в США проявлением неуважения к Конгрессу. Это может повлечь за собой предъявление обвинений. Ранее бывшим помощникам Трампа уже предъявили обвинения за отказ выполнить требования комитета. Им может грозить тюремное заключение на срок до года, а также штраф.