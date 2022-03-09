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Специальный торговый посланник премьера Великобритании выступила в университете ADA

Специальный торговый посланник премьера Великобритании выступила в университете ADA Специальный торговый представитель премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон выступила с лекцией в университете ADA .
Другие страны
9 марта 2022 г. 16:33
Специальный торговый посланник премьера Великобритании выступила в университете ADA

Специальный торговый посланник премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон выступила в Университете ADA .

Как передает Report, баронесса Эмма Николсон рассказала о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией.

Напомним, что специальный торговый посланник премьера Великобритании прибыла с трехдневным визитом в Азербайджан по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами и расширения торговых отношений. Также визит посвящен поддержке Великобританией диверсификации экономики Азербайджана и ее переходу на экологически чистую энергию, а также изучению дальнейших коммерческих возможностей в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniya Baş nazirinin ticarət elçisi ADA universitetində çıxış edib
Версия на английском языке UK Prime Minister's Trade Envoy for Azerbaijan speaks at ADA University

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