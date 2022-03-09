Специальный торговый посланник премьера Великобритании выступила в университете ADA

Специальный торговый посланник премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон выступила в Университете ADA .
Как передает Report, баронесса Эмма Николсон рассказала о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией.
Напомним, что специальный торговый посланник премьера Великобритании прибыла с трехдневным визитом в Азербайджан по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами и расширения торговых отношений. Также визит посвящен поддержке Великобританией диверсификации экономики Азербайджана и ее переходу на экологически чистую энергию, а также изучению дальнейших коммерческих возможностей в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.