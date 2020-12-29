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Специалисты назвали самые ранние признаки COVID-19

Специалисты назвали самые ранние признаки COVID-19 Сотрудники американской клиники Майо рассказали о предшествующих респираторным проявлениям коронавируса признаках
Другие страны
29 декабря 2020 г. 06:12
Специалисты назвали самые ранние признаки COVID-19

Сотрудники американской клиники Майо рассказали о предшествующих респираторным проявлениям коронавируса признаках.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам специалистов из США, коронавирусу могут предшествовать легкие желудочно-кишечные симптомы, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею. Медики пояснили, что это не самые распространенные признаки вируса и длиться они могут только в течение одного дня. Диарея и тошнота нередко появляются раньше респираторных симптомов.

Вместе с тем американские врачи отметили, что тошнота может говорить о ряде других болезней, например о гриппе, мигрени, желудочно-кишечных расстройствах или депрессии. В случае коронавируса за тошнотой последуют кашель, температура, потеря вкуса и обоняния. Ранее британские специалисты назвали семь симптомов COVID-19, на которые следует сразу обратить внимание: головная боль, слабость, потеря аппетита, боли в мышцах, диарея, спутанное сознание и сыпь на коже.

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