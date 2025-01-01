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Специалисты извлекли данные одного черного ящика самолета Jeju Air

Специалисты извлекли данные одного черного ящика самолета Jeju Air Специалисты извлекли данные из речевого регистратора в кабине пилотов самолета авиакомпании Jeju Air, который разбился 29 декабря в аэропорту Муан, конвертируют их в звуковые файлы.
Другие страны
1 января 2025 г. 09:41
Специалисты извлекли данные одного черного ящика самолета Jeju Air

Специалисты извлекли данные из речевого регистратора в кабине пилотов самолета авиакомпании Jeju Air, который разбился 29 декабря в аэропорту Муан, конвертируют их в звуковые файлы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал директор департамента гражданской авиации Министерства транспорта Южной Кореи Чжу Чжон Ван на брифинге.

"Завершено извлечение данных из речевого регистратора переговоров в кабине пилотов. Сегодня началась работа по их конвертации в звуковые файлы", - сказал он. Южнокорейский чиновник добавил, что работа будет проведена настолько быстро, насколько возможно.

Второй черный ящик - бортовой самописец данных о полете - получил некоторые внешние повреждения. Это увеличит время, необходимое для его дешифровки. На расшифровку бортового самописца с данными о полете потребуется около месяца, полагают южнокорейские эксперты. Если бы оба аппарата не были повреждены, то расшифровка заняла бы около недели.

В случае, если южнокорейские специалисты будут испытывать сложности с расшифровкой, черные ящики могут быть переданы их американским коллегам из Национального совета по безопасности на транспорте (НСБТ). Около 10 человек прибыли в Муан в составе американской делегации от Национального совета по безопасности на транспорте и компании Boeing. Агентство Рёнхап указывает, что они вместе с южнокорейскими коллегами в первую очередь изучили конструкцию в виде земляной насыпи, на которой установлены радиоантенны на бетонном фундаменте.

Власти Южной Кореи подтвердили смерть 179 человек в авиакатастрофе в аэропорту Муан в Южной Корее. Это стало крупнейшей авиакатастрофой на территории страны.

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Версия на азербайджанском языке “Jeju Air” təyyarəsinin qara qutularının birindən məlumatlar çıxarılıb

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