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Специалисты Бундесвера обучают украинский спецназ в Германии

Специалисты Бундесвера обучают украинский спецназ в Германии Специалисты Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) обучают в Германии украинские силы специального назначения для контрнаступления, которое готовит Киев в зоне проведения СВО.
Другие страны
29 апреля 2023 г. 12:46
Специалисты Бундесвера обучают украинский спецназ в Германии

Специалисты Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) обучают в Германии украинские силы специального назначения для контрнаступления, которое готовит Киев в зоне проведения СВО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что подготовка проходит на более чем 10 базах ВС ФРГ.

Ранее было известно, что немецкие военные специалисты учат украинцев управлять танками Leopard и самоходными артиллерийскими установками Panzerhaubitze 2000, а также оказывать первую медицинскую помощь.

Как пишет Bild, спецназ обучается тактике уличных боев, что, по оценке издания, по всей видимости, говорит о подготовке Киева к проведению операций в населенных пунктах. Кроме того, украинские военные проходят подготовку к штурму хорошо укрепленных позиций потенциального противника, а также действиям в тылу.

Речь идет о не менее чем 1 тыс. украинских военнослужащих, которые обучаются в Германии. По меньшей мере 100 из них учат управлению немецкими танками.

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