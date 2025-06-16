Специалисты Boeing прибыли в Индию для расследования авиакатастрофы

Специалисты Boeing прибыли в Индию для расследования авиакатастрофы

Специалисты американской авиастроительной компании Boeing прибыли в город Ахмедабад индийского штата Гуджарат для анализа обстоятельств крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, в результате которого погибли, по последним данным, 274 человека.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает NDTV.

"Специалисты Boeing прибыли в Ахмадабад в понедельник, 16 июня, для изучения деталей трагической авиакатастрофы самолета Air India", - пишет издание.

Отмечается, что ранее главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) направило распоряжение о проведении усиленных технических проверок всех самолетов Boeing 787-8 и Boeing 787-9 авиакомпании Air India. Потерпевший крушение лайнер проходил последнее комплексное техобслуживание в июне 2023 года, следующее было запланировано на декабрь 2025 года.

Boeing 787-8 Dreamliner, следовавший в Лондон, потерпел крушение вскоре после взлета из Ахмедабада (Индия) 12 июня.