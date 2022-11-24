СПЧ ООН учредил миссию по расследованию нарушений прав человека в Иране

Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял в четверг на специальной сессии в Женеве резолюцию о создании международной миссии по расследованию нарушений прав человека в ходе протестов в Иране.

Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял в четверг на специальной сессии в Женеве резолюцию о создании международной миссии по расследованию нарушений прав человека в ходе протестов в Иране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, этот документ, который активно продвигали США и другие западные страны, был одобрен 25 делегациями из 47, входящих в СПЧ.

В резолюции говорится, что СПЧ решил "учредить независимую миссию по установлению фактов". Ее задача будет состоять "в тщательном и независимом расследовании утверждений о нарушениях прав человека в Исламской Республике Иран, имеющих отношение к протестам, которые начались 16 сентября 2022 года". Миссия должна будет "устанавливать факты и обстоятельства", касающиеся возможных нарушений, а также "собирать и анализировать свидетельства", в том числе "имея в виду сотрудничество... с юридическими процедурами". Ожидается, что миссия, члены которой будут назначены председателем СПЧ, представит устную информацию о своей работе на 53-й сессии Совета, которая должна состояться летом в 2023 года, и полный доклад - на его 55-й сессии в начале 2024 года.