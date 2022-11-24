О нас

СПЧ ООН учредил миссию по расследованию нарушений прав человека в Иране

СПЧ ООН учредил миссию по расследованию нарушений прав человека в Иране Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял в четверг на специальной сессии в Женеве резолюцию о создании международной миссии по расследованию нарушений прав человека в ходе протестов в Иране.
Другие страны
24 ноября 2022 г. 21:46
СПЧ ООН учредил миссию по расследованию нарушений прав человека в Иране

Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял в четверг на специальной сессии в Женеве резолюцию о создании международной миссии по расследованию нарушений прав человека в ходе протестов в Иране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, этот документ, который активно продвигали США и другие западные страны, был одобрен 25 делегациями из 47, входящих в СПЧ.

В резолюции говорится, что СПЧ решил "учредить независимую миссию по установлению фактов". Ее задача будет состоять "в тщательном и независимом расследовании утверждений о нарушениях прав человека в Исламской Республике Иран, имеющих отношение к протестам, которые начались 16 сентября 2022 года". Миссия должна будет "устанавливать факты и обстоятельства", касающиеся возможных нарушений, а также "собирать и анализировать свидетельства", в том числе "имея в виду сотрудничество... с юридическими процедурами". Ожидается, что миссия, члены которой будут назначены председателем СПЧ, представит устную информацию о своей работе на 53-й сессии Совета, которая должна состояться летом в 2023 года, и полный доклад - на его 55-й сессии в начале 2024 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT İranda insan hüquqları pozuntularını araşdırmaq üçün missiya yaradır

Самое важное

Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19
Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Ватикана в Азербайджане
ФотоИльхам Алиев принял верительные грамоты посла Ватикана в Азербайджане
24 ноября 2022 г. 17:37
Ильхам Алиев принял спецпредставителя МИД РФ по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Ильхам Алиев принял спецпредставителя МИД РФ по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
24 ноября 2022 г. 16:30
Генерал-лейтенант: Азербайджан сократил зависимость от российской оружейной промышленности
Генерал-лейтенант: Азербайджан сократил зависимость от российской оружейной промышленности
24 ноября 2022 г. 11:22
В Белграде подписаны азербайджано-сербские документы
ФотоВ Белграде подписаны азербайджано-сербские документы
23 ноября 2022 г. 20:29
Бесполезный участник ОДКБ - Армения, предающая своих союзников
Бесполезный участник ОДКБ - Армения, предающая своих союзников
23 ноября 2022 г. 17:55
Глава УМК: Содействуя миру в регионе, Азербайджан столкнулся с клеветнической пропагандой некоторых соседей
ФотоГлава УМК: Содействуя миру в регионе, Азербайджан столкнулся с клеветнической пропагандой некоторых соседей
23 ноября 2022 г. 11:23
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву
22 ноября 2022 г. 21:52
Президенты Азербайджана и Израиля провели телефонный разговор
Президенты Азербайджана и Израиля провели телефонный разговор
22 ноября 2022 г. 20:02
Миротворцы и турецко-российский мониторинговый центр проинформированы о минном поле в Сарыбаба
Миротворцы и турецко-российский мониторинговый центр проинформированы о минном поле в Сарыбаба
22 ноября 2022 г. 18:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi