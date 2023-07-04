О нас

СПЧ ООН проведет срочную дискуссию в связи с актами осквернения Корана

СПЧ ООН проведет срочную дискуссию в связи с актами осквернения Корана Совет ООН по правам человека (СПЧ) проведет на своей 53-й сессии срочную дискуссию в связи с актами осквернения Корана и, в частности, акцией по сожжению священной для мусульман книги в Стокгольме 28 июня.
Другие страны
4 июля 2023 г. 15:43
СПЧ ООН проведет срочную дискуссию в связи с актами осквернения Корана

Совет ООН по правам человека (СПЧ) проведет на своей 53-й сессии срочную дискуссию в связи с актами осквернения Корана и, в частности, акцией по сожжению священной для мусульман книги в Стокгольме 28 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Паскаль Сим.

По его словам, дата дискуссии пока не определена, но ожидается, что она состоится на этой неделе.

"Эти дебаты были запрошены Пакистаном от имени нескольких членов Организации исламского сотрудничества, включая тех, что являются также членами Совета ООН по правам человека", - отметил он. Цель дискуссии - "обсуждение тревожного роста преднамеренных и публичных актов религиозной ненависти, которые проявляются в нынешнем осквернении Корана в некоторых странах Европы и других странах", сказал официальный представитель. "Скорее всего, срочные дебаты будут организованы на этой неделе, но их точную дату и время определит бюро СПЧ", - пояснил Сим.

28 июня в центре Стокгольма на площади Медборъярплатсен с разрешения полиции прошла акция сожжения Корана. Ее организатор, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации, вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее. В тот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе - МНЕНИЕ
Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе - МНЕНИЕ
4 июля 2023 г. 14:54
Президент: Высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений
Президент: Высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений
4 июля 2023 г. 12:05
Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и США поднялись на уровень стратегического партнерства
Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и США поднялись на уровень стратегического партнерства
4 июля 2023 г. 11:56
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
4 июля 2023 г. 11:48
В Азербайджане состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий селей и паводков
В Азербайджане состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий селей и паводков
3 июля 2023 г. 19:41
Армяне свободно пересекают ППП в Лачыне в сопровождении МККК - ВИДЕО
Армяне свободно пересекают ППП в Лачыне в сопровождении МККК - ВИДЕО
3 июля 2023 г. 16:42
Французский эксперт: Эммануэль Макрон не любит Францию
Французский эксперт: Эммануэль Макрон не любит Францию
3 июля 2023 г. 14:26
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Александра Лукашенко
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Александра Лукашенко
3 июля 2023 г. 11:16
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
МИД Азербайджана выразил протест Франции
МИД Азербайджана выразил протест Франции
30 июня 2023 г. 16:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi