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СПЧ ООН осудил сожжение Корана и других священных книг

СПЧ ООН осудил сожжение Корана и других священных книг Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял резолюцию, осуждающую сожжение Корана и священных книг.
Другие страны
12 июля 2023 г. 12:34
СПЧ ООН осудил сожжение Корана и других священных книг

Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял резолюцию, осуждающую сожжение Корана и священных книг.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Представители 28 стран проголосовали за, 12 - против, семь делегатов воздержались. Голосование проходило на внеочередной сессии СПЧ в связи с сожжением Корана в Швеции.

"Совет осуждает и решительно отвергает недавние публичные и преднамеренные акты осквернения Священного Корана и подчеркивает необходимость привлечения виновных в этих актах религиозной ненависти к ответственности в соответствии с обязательствами государств, вытекающими из международных прав человека", - сказано в тексте резолюции.

Отметим, что 28 июня в центре Стокгольма на площади Медборъярплатсен с разрешения полиции прошла акция сожжения Корана. Ее организатор, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации, вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее. В тот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников.

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