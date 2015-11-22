​Спасшийся во время терактов в Париже американец, также пережил теракт 11 сентября в Нью-Йорке

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Гражданин США, которому удалось спастись во время атаки террористов на парижский театр "Батаклан", также пережил теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Как передает Report, по данным французской газеты Monde, 36-летний американец Мэтью, не назвавший свою фамилию, получил пулевое ранение в ногу, когда террористы напали на посетителей "Батаклана".

Тогда он притворился мертвым. Затем пополз к выходу, пока боевики перезаряжали оружие.

Удивительное спасение оказалось не первым для американца Мэтью. В день, когда были уничтожены знаменитые башни-близнецы в Нью-Йорке в 2001 году, он находился на улице прямо под ними. В момент, когда самолет врезался в одну из башен Всемирного торгового центра, Мэтью направлялся на рабочую встречу.

"Я пробежал половину Манхэттена. Но то, через что я прошел в "Батаклане", было в тысячу раз хуже", — признался американец.