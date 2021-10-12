Спасший Байдена переводчик сумел сбежать из Афганистана

Переводчику Аману Халили, который 13 лет назад помог спасти группу американских сенаторов, среди которых был будущий президент США Джо Байден, удалось со своей семьей покинуть территорию Афганистана, cообщает Report cо ссылкой на Би-би-си.

Переводчику Аману Халили, который 13 лет назад помог спасти группу американских сенаторов, среди которых был будущий президент США Джо Байден, удалось со своей семьей покинуть территорию Афганистана, cообщает Report cо ссылкой на Би-би-си.

В 2008 году вертолет, на котором находились Байден, будущий госсекретарь США Джон Керри и будущий министр обороны Чак Хейгл, попал в метель и упал в долине, где американские политики могли стать легкой мишенью боевиков. Халили тогда был в числе афганцев, которые смогли увести иностранцев в безопасное место.

Спустя 13 лет, когда террористы все же захватили власть в Афганистане, Халили столкнулся с проблемой сохранения своей "специальной иммигрантской визы", которую американцы выдавали сотрудничавшим с ними жителям Афганистана. Мужчину спасло только взятое у него журналистами интервью, в котором он выразил надежду на то, что Байден ответит тому благодарностью. После того, как эта история была предана огласке, Халили и его семья были эвакуированы в соседний Пакистан.