Спасены свыше 200 мигрантов, пытавшихся перебраться через Ла-Манш в Британию

Морские пограничники Франции спасли более 200 нелегалов, пытавшихся перебраться через Ла-Манш в Великобританию на самодельных лодках.

Морские пограничники Франции спасли более 200 нелегалов, пытавшихся перебраться через Ла-Манш в Великобританию на самодельных лодках.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

В рамках семи отдельных операций в период с понедельника по вечер вторника 210 мигрантов, в том числе четыре женщины и ребенок, были спасены и доставлены обратно на северное побережье Франции после того, как у их лодок появились неполадки, отмечают французские СМИ.

Нелегалов доставили в Кале, Дюнкерк и Булонь.

По данным морской пограничной службы Франции, за восемь месяцев этого года около 15 тыс. мигрантов попытались пересечь Ла-Манш, причем 3,5 тыс. из них удалось перехватить.