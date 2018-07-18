Спасенных из пещеры в Таиланде детей выписали из больницы

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Двенадцать членов детской футбольной команды и их тренера, спасенных из затопленной пещеры в Таиланде, выписали из больницы, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Подростки и их тренер находились в госпитале Прачанукро в городе Чианграй на медицинском карантине после операции.

Также стало известно, что все спасенные 13 человек прибудут на пресс-конференцию, которая будет транслироваться в прямом эфире правительственного телевизионного пула.

Подростковую футбольную команду и их тренера спасли из затопленной пещеры Кхао-Луанг 10 июня. Из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, поэтому они не могли выбраться оттуда в течение двух недель.