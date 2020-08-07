Спасение детей и няни во время взрыва в Бейруте

Не проходит и минуты, как взрывная волна выбивает стекла в квартире

Кадры сильного взрыва в столице Ливана, Бейруте, попали на камеру наблюдения и в одной из квартир.

Как передает Report, видео распространилось в социальных сетях.

На кадрах заметно, как малолетние дети наблюдают в окно за чем-то (за бушевавшим незадолго до взрыва пожаром - ред.). Затем к ним присоединяется няня с маленьким ребенком на руках.

Не проходит и минуты, как взрывная волна выбивает стекла в квартире.

На кадрах видно, что ребенок получил травму.

4 августа в столице Ливана, Бейруте, произошел сильный взрыв, в результате которого 154 человека погибли, более 5 тыс. были ранены.

По предварительным данным правоохранительных органов, при выполнении сварочных работ взорвались 2 700 тонн нитрата аммония – аммониевой кислоты и другие вещества.