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Report Georgia

Спасение детей и няни во время взрыва в Бейруте

Спасение детей и няни во время взрыва в Бейруте Не проходит и минуты, как взрывная волна выбивает стекла в квартире
Другие страны
7 августа 2020 г. 16:23
Спасение детей и няни во время взрыва в Бейруте

Кадры сильного взрыва в столице Ливана, Бейруте, попали на камеру наблюдения и в одной из квартир.

Как передает Report, видео распространилось в социальных сетях.

На кадрах заметно, как малолетние дети наблюдают в окно за чем-то (за бушевавшим незадолго до взрыва пожаром - ред.). Затем к ним присоединяется няня с маленьким ребенком на руках.

Не проходит и минуты, как взрывная волна выбивает стекла в квартире.

На кадрах видно, что ребенок получил травму.

4 августа в столице Ливана, Бейруте, произошел сильный взрыв, в результате которого 154 человека погибли, более 5 тыс. были ранены.

По предварительным данным правоохранительных органов, при выполнении сварочных работ взорвались 2 700 тонн нитрата аммония – аммониевой кислоты и другие вещества.

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Версия на английском языке How nanny and kids survive Beirut explosion
Версия на азербайджанском языке Dayə və uşaqlar Beyrutdakı partlayışdan belə xilas oldu

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