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Спасательные работы в зоне землетрясения в Ганьсу в основном завершены

Спасательные работы в зоне землетрясения в Ганьсу в основном завершены Поисково-спасательные работы в зоне землетрясения в провинции Ганьсу в основном завершены, общее число пострадавших приблизилось к тысяче человек.
Другие страны
20 декабря 2023 г. 09:55
Спасательные работы в зоне землетрясения в Ганьсу в основном завершены

Поисково-спасательные работы в зоне землетрясения в провинции Ганьсу в основном завершены, общее число пострадавших приблизилось к тысяче человек.

Как передает Report со ссылкой на Синьхуа, об этом было заявлено на пресс-конференции штаба по организации спасательных работ.

Количество пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,2 в провинции Ганьсу на северо-западе Китая возросло до 782 человек, число погибших составило 113 человек. Более 150 тыс. строений в провинции Ганьсу повреждены или разрушены.

Землетрясение также унесло жизни 18 человек в провинции Цинхай, сообщили местные власти. Сообщалось о 198 пострадавших в Цинхае в результате стихийного бедствия, еще 16 числятся пропавшими без вести.

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