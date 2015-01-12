Спасатели в Индонезии подняли на поверхность самописец лайнера AirAsia

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Индонезийским спасателям удалось поднять на поверхность самописец лайнера AirAsia, потерпевшего крушение в Яванском море, сообщил глава Национального поисково-спасательного управления (Basarnas) Индонезии Хенри Бамбанг Сулистьо.

"Этим утром я получил официальный отчет от Национального комитета по безопасности на транспорте (НКБТ). В 7:11 (3:11 мск) нам удалось поднять часть "черного ящика", известного как бортовая система регистрации полетных данных", — цитирует агентство Рейтер чиновника, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, спасатели пока не обнаружили речевой самописец, находившийся в кабине пилотов.

"Мы все еще пытаемся найти бортовой регистратор переговоров в кабине экипажа", — заявил Сулистьо.

Ранее геодезический эксперт индонезийского Управления по оценке и применению технологии Имам Мудита (Imam Mudita) заявил, что суда на поверхности принимали два раздельных сигнала бортовых самописцев, которые исходили из двух точек на расстоянии 20 м друг от друга.

Глава Национального комитета по безопасности на транспорте (НКБТ) Индонезии Татанг Курниади (Tatang Kurniadi) в воскресенье заявил, что поиск бортовых самописцев, которые, по всей вероятности, скрыты на дне толстым слоем ила, будет трудным из-за непогоды. Накануне министр транспорта Индонезии Игнатиус Джонан (Ignatius Jonan) заявил, что команда боевых пловцов ВМС Индонезии обнаружила самописец разбившегося лайнера на глубине 32-33 м.