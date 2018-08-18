Спасатели в Генуе нашли под завалами тело ещё одного погибшего - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В итальянской Генуе спасатели извлекли из-под завалов разрушенного моста тело ещё одного погибшего. Таким образом, число погибших возросло до 42.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает итальянский телеканал RaiNews.

Эта информация пока не подтверждена властями.

Ранее сообщалось о 41 погибшем. Утром 18 августа был обнаружен автомобиль, в котором находились тела семьи из трёх человек.

***10:47

Число погибших в результате обрушения моста в итальянской Генуе достигло 41.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает ANSA.

Отмечается, что под завалами был обнаружен автомобиль, в котором находилась семья из трёх человек.

Ранее сообщалось о гибели 38 человек. По имеющимся данным, пропавшими без вести числятся около 20 человек.