Девять горняков заблокированы после пожара в шахте Пермской области - ВИДЕО

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций России вечером в субботу, 22 декабря, предприняли шестую попытку добраться до заблокированных после пожара на шахте в Соликамске горняков.

Об этом сообщила руководитель департамента пресс-службы губернатора и кабинета министров Пермского края Дарья Левченко, передает Report со ссылкой на "Московский Комсомолец".

«Пятая попытка не удалась, пошла шестая бригада спасателей», — заявила спикер пермского правительства.

Пожар на Соликамском калийном рудоуправлении заблокировал выход на поверхность девяти горнякам, сообщил в субботу, 22 декабря, осведомлённый источник в оперативном штабе на месте чрезвычайной ситуации, сообщает "Интерфакс".

Руководитель управления по связям с общественностью компании «Уралкалий» Андрей Сидоров в субботу, 22 декабря, поделился последними подробностями пожара на шахте компании в городе Соликамск в Пермском крае.

PR-менеджер заявил, что вероятность того, что горнякам удастся выжить, «стремится к минимальным показателям».

Также спикер «Уралкалия» назвал предварительную версию причины пожара.

«Вероятнее всего, это возгорание связано — и задымление, которое, собственно, и создаёт самую большую опасность в шахте, — оно связано именно с проведением строительных работ. Однако пока утверждать что-то сложно», — заявил Сидоров.

Представитель компании добавил, что в настоящее время на месте чрезвычайного происшествия работает оперативная группа.