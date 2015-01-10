Спасатели подняли со дна моря хвостовую часть самолета авиакомпании Air Asia

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Спасателям удалось поднять со дна Яванского моря хвостовую часть самолета Air Asia Indonesia.

Как сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru, хвост самолета находился на глубине 35 метров.

Согласно сообщению, в настоящее время ведется поиск "черных ящиков" в хвостовой части самолета.

Ранее сообщалось, что в Яванском море обнаружен крупный фрагмент, который может принадлежать самолету Air Asia.

Напомним, что самолет авиакомпании Air Asia Indonesia, выполнявший рейс 8501 из индонезийской Сурабайи в Сингапур, разбился 28 декабря над Яванским морем. Погибли все 155 пассажиров и 7 членов экипажа.