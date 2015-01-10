 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Спасатели подняли со дна моря хвостовую часть самолета авиакомпании Air Asia

    В настоящее время ведется поиск черных ящиков

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Спасателям удалось поднять со дна Яванского моря хвостовую часть самолета Air Asia Indonesia.

    Как сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru, хвост самолета находился на глубине 35 метров.

    Согласно сообщению, в настоящее время ведется поиск "черных ящиков" в хвостовой части самолета.

    Ранее сообщалось, что в Яванском море обнаружен крупный фрагмент, который может принадлежать самолету Air Asia.

    Напомним, что самолет авиакомпании Air Asia Indonesia, выполнявший рейс 8501 из индонезийской Сурабайи в Сингапур, разбился 28 декабря над Яванским морем. Погибли все 155 пассажиров и 7 членов экипажа.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi