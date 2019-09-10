Спасатели освободили всех людей из перевернувшегося у берегов США судна

Спасатели извлекли живым последнего члена экипажа из трюма перевернувшегося у берегов США грузового судна Golden Ray.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила во вторник Береговая охрана.

"Береговая охрана и отряды спасателей успешно извлекли последнего члена экипажа Golden Ray … Теперь работа будет направлено только на защиту окружающей среды, перемещение судна и восстановление движения", - сказано в Twitter ведомства.

Грузовое судно Golden Ray в воскресенье перевернулось на бок и загорелось. На борту находились 24 человека. Двадцать были эвакуированы, оставшихся заблокированными в трюме четырех человек достали в течение понедельника.