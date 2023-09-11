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Спасатели обнаружили тело второго пилота упавшего в море на севере ОАЭ вертолета

Спасатели обнаружили тело второго пилота упавшего в море на севере ОАЭ вертолета Поисково-спасательные бригады обнаружили тело второго пилота вертолета Bell 212, принадлежавшего компании Aerogulf, который упал в море на севере ОАЭ во время тренировочного полета.
Другие страны
11 сентября 2023 г. 11:43
Спасатели обнаружили тело второго пилота упавшего в море на севере ОАЭ вертолета

Поисково-спасательные бригады обнаружили тело второго пилота вертолета Bell 212, принадлежавшего компании Aerogulf, который упал в море на севере ОАЭ во время тренировочного полета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Главное управление гражданской авиации ОАЭ.

"Поисковые отряды обнаружили тело второго пилота экипажа вертолета [компании] AeroGulf, который упал [в море] у берегов эмирата Умм-эль-Кайвайн во время тренировочного полета в ночное время в четверг вечером", - приводит заявление ведомства эмиратское информационное агентство WAM.

При крушении на его борту находились два пилота: один из них был гражданином Египта, другой - гражданином ЮАР. Тело одного из пилотов было обнаружено 8 сентября. Спасатели также извлекли из воды фрагменты вертолета. Власти продолжают расследование случившегося.

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