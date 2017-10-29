Спасатели нашли обломки пропавшего у Шпицбергена российского Ми-8

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Спасатели обнаружили обломки российского вертолета Ми-8, пропавшего в районе архипелага Шпицберген.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте спасательных служб Норвегии.

«Обломки российского вертолета Ми-8, пропавшего без вести 26 октября, расположены на дне океана в 2,2 км к востоку от Хеероддена, на глубине 209 метров», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за проведение поиска жертв будет отвечать полиция.

Российский вертолет Ми-8 потерпел крушение у Шпицбергена 26 октября. На борту находились восемь человек, в том числе трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики.