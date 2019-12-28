​Спасатели нашли обломки пропавшего на Гавайях вертолета

Спасатели обнаружили обломки вертолета, пропавшего в районе острова Кауаи в американском штате Гавайи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Reuters.

По его данным, вертолет упал в районе национального парка Коук, неподалеку от каньона Ваймеа в северо-западной части острова. "Мы подключили дополнительные ресурсы, поиск выживших продолжается", - приводит Reuters заявление полиции Кауаи. О судьбе пилота и шести пассажиров не сообщается.

Вертолет, на борту которого находились семь человек, пропал во время полета на побережье На Пали острова Кауаи на Гавайях. Береговая охрана США задействовала в поисково-спасательной операции вертолет, катер и другие ресурсы.