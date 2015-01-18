​Спасатели начали операцию по подъему фюзеляжа самолета AirAsia

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Яванском море индонезийские водолазы в тяжелых погодных условиях приступили к операции по поднятию фюзеляжа разбившегося авиалайнера компании AirAsia.

Как передает Report, в районе проведения спасательных работ, согласно прогнозам синоптиков, ожидаются осадки, порывистый ветер, а также сильное подводное течение, что серьезно осложняет извлечение с почти 30-метровой глубины основной части лайнера.

Командующий западным флотом Индонезии контр-адмирал Видодо признал, что "сегодня не гарантирует успешное завершение операции, поскольку погода крайне неблагоприятная".

К настоящему моменту спасатели обнаружили тела 51 погибшего в катастрофе индонезийского аэробуса при том, что на борту находились 162 человека. Власти рассчитывают, что большинство жертв крушения могут находиться в фюзеляже лайнера, который предстоит поднять на поверхность.

Напомним, самолет авиакомпании AirAsia вылетел из Сурабая в Сингапур 28 декабря. Менее чем через час пилот запросил разрешение на изменение курса и высоты полета в связи с погодными условиями. Затем самолет пропал с радаров. На борту самолета находились 162 человека. Граждан Украины среди них не было.