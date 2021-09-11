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Спасатели извлекли из-под завалов третьего погибшего после взрыва газа в России

Спасатели извлекли из-под завалов третьего погибшего после взрыва газа в России Еще один человек погиб при взрыве газа в Елецком районе Липецкой области России, его тело обнаружено под завалами, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
11 сентября 2021 г. 10:24
Спасатели извлекли из-под завалов третьего погибшего после взрыва газа в России

Еще один человек погиб при взрыве газа в Елецком районе Липецкой области России, его тело обнаружено под завалами, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее в пресс-службе администрации региона сообщили об обнаружении под завалами человека.

Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном доме по улице Школьная поселка Солидарность поступила спасателям в этой ночью. Произошло частичное обрушение стены. Сообщалось о двух погибших - женщине 1971 года рождения и 11-летней девочке, и шести пострадавших, в том числе девочке 2012 года рождения.

На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек.

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