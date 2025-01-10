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SpaceX запустила ракету со спутниками для нужд американской разведки

SpaceX запустила ракету со спутниками для нужд американской разведки Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 со спутниками для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США.
Другие страны
10 января 2025 г. 08:33
SpaceX запустила ракету со спутниками для нужд американской разведки

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 со спутниками для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США.

Как передает Report, трансляция велась на сайте компании.

Запуск ракеты в рамках миссии NROL-153 состоялся в 22:54 по времени восточного побережья (07:54 по бакинскому времени 10 января) с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Ожидается, что в 2025 году SpaceX осуществит как минимум еще четыре подобных запуска для реализации задач американской разведки.

Деятельность НУВКР, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Параметры и описание аппаратов не раскрываются.

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Версия на азербайджанском языке “SpaceX” Amerika kəşfiyyatı üçün peyklər daşıyan raketin buraxılışını həyata keçirib

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