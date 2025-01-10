SpaceX запустила ракету со спутниками для нужд американской разведки
SpaceX запустила ракету со спутниками для нужд американской разведкиКомпания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 со спутниками для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США.
Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 со спутниками для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США.
Как передает Report, трансляция велась на сайте компании.
Запуск ракеты в рамках миссии NROL-153 состоялся в 22:54 по времени восточного побережья (07:54 по бакинскому времени 10 января) с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Ожидается, что в 2025 году SpaceX осуществит как минимум еще четыре подобных запуска для реализации задач американской разведки.
Деятельность НУВКР, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Параметры и описание аппаратов не раскрываются.