SpaceX запустила ракету со спутниками для нужд американской разведки

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 со спутниками для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США.

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 со спутниками для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США.

Как передает Report , трансляция велась на сайте компании.

Запуск ракеты в рамках миссии NROL-153 состоялся в 22:54 по времени восточного побережья (07:54 по бакинскому времени 10 января) с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Ожидается, что в 2025 году SpaceX осуществит как минимум еще четыре подобных запуска для реализации задач американской разведки.

Деятельность НУВКР, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Параметры и описание аппаратов не раскрываются.