SpaceX запустила ракету с двумя разведывательными немецкими спутниками

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с двумя разведывательными спутниками Министерства обороны Германии.

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с двумя разведывательными спутниками Министерства обороны Германии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, старт ракеты был осуществлен с базы Ванденберг в штате Калифорния в 05:11 по местному времени. Аппараты SARah 2 и SARah 3 дополнят спутник SARah 1, который вывели на орбиту летом 2022 года. Все вместе они придут на смену группировке спутников SAR-Lupe.

SARah 2 и SARah 3 оснащены пассивной параболической антенной и могут передавать изображения в высоком качестве.