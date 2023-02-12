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SpaceX запустила ракету-носитель с 55 спутниками сети Starlink

SpaceX запустила ракету-носитель с 55 спутниками сети Starlink Компания SpaceX успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой из 55 микроспутников сети Starlink.
Другие страны
12 февраля 2023 г. 14:22
SpaceX запустила ракету-носитель с 55 спутниками сети Starlink

Компания SpaceX успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой из 55 микроспутников сети Starlink.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 00:10 по местному времени (09:10 - бакинское). Ее первая ступень использовалась ранее для девяти других запусков. Ожидается, что примерно через девять минут после старта она в автоматическом режиме опустится на плавучую платформу, находящуюся в Атлантическом океане. Многократное применение ступеней ракет позволяет компании Илона Маска удешевлять стоимость вывода аппаратов на орбиту.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. По данным компании, она сможет обеспечивать широкополосный доступ в интернет со скоростью 1 Гбит в секунду, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 3,2 тыс. спутников Starlink.

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