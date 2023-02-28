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SpaceX запустила ракету-носитель с 21 спутником Starlink нового поколения

SpaceX запустила ракету-носитель с 21 спутником Starlink нового поколения Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой из 21 микроспутника нового поколения сети Starlink.
Другие страны
28 февраля 2023 г. 03:50
SpaceX запустила ракету-носитель с 21 спутником Starlink нового поколения

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой из 21 микроспутника нового поколения сети Starlink.

Как сообщает Report, трансляция запуска велась на странице компании в YouTube.

Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 18:13 по местному времени (03:13 по Баку 28 февраля). Первая ступень Falcon 9 использовалась ранее в двух запусках. Примерно через 9 минут после старта она в автоматическом режиме опустилась на плавучую платформу, находящуюся в Атлантическом океане. Многократное применение ступеней ракет позволяет компании Илона Маска удешевлять стоимость вывода аппаратов на орбиту.

Как отмечается на сайте компании, в этот раз на орбиту будут выведены спутники Starlink нового поколения. По данным SpaceX, микроспутники второго поколения будут работать в большем диапазоне частот и обеспечивать более высокую скорость интернета.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов. По данным компании, она сможет обеспечивать широкополосный доступ в интернет со скоростью 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 3,8 тыс. спутников Starlink.

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