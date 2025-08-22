SpaceX запустила беспилотный космоплан X-37B

Американская компания SpaceX осуществила запуск экспериментального беспилотного космического аппарата X-37B на околоземную орбиту.

Как передает Report, трансляция велась на сайте компании.

Ракета-носитель Falcon-9 с X-37B стартовала с космодрома в штате Флорида в пятницу в 23:50 по местному времени. Это восьмая миссия аппарата этого типа. По данным Космических сил США, в ходе полета будут проведены испытания лазерной связи параллельно с задействованием коммерческих спутниковых сетей на низкой околоземной орбите. Планируется также протестировать квантовый инерциальный датчик (высокоточный навигационный прибор).