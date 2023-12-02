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SpaceX вывела на орбиту южнокорейский разведывательный спутник

SpaceX вывела на орбиту южнокорейский разведывательный спутник Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту южнокорейский разведывательный спутник, а также 24 исследовательских мини-спутника.
Другие страны
2 декабря 2023 г. 02:38
SpaceX вывела на орбиту южнокорейский разведывательный спутник

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту южнокорейский разведывательный спутник, а также 24 исследовательских мини-спутника.

Как передает Report, об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 17-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на базе Ванденберг.

Напомним, что ранее разведывательный спутник на орбиту вывела Северная Корея.

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