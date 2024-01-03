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SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 21 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Другие страны
3 января 2024 г. 10:49
SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 21 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Report, об этом компания-разработчик SpaceX сообщила в соцсети "Х" .

"Вывод 21 спутника Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии во вторник в 19:44 по Тихоокеанскому времени США. Примерно через час спутники были выведены на орбиту.

SpaceX запустила уже свыше 5,6 тыс. таких аппаратов. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,2 тыс. интернет-спутников находятся на орбите в рабочем состоянии.

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