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SpaceX вывела на орбиту 48 интернет-спутников Starlink

SpaceX вывела на орбиту 48 интернет-спутников Starlink Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 48 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Другие страны
8 июля 2023 г. 08:31
SpaceX вывела на орбиту 48 интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 48 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Report, об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 48 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен в пятницу со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Это был 92-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 23-й с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже более 4,7 тысяч таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 4,4 тысяч аппаратов остаются в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась для запусков ужуе в 12-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, находившуюся в Тихом океане.

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